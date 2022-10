Dopo il crollo di intonaco parla il presidente di Cordar Biella: “Cittadini non venite in ufficio se non per urgenza”

Da domani, 17 ottobre, alunni, corpo insegnanti, dirigenti e dipendenti di Cordar Biella passeranno dal lato di via Cavour per accedere all’edificio dell’Istituto San Francesco, a causa del cedimento di una parte di intonaco precipitata a terra nel pomeriggio di sabato. La strada continua ad essere chiusa al passaggio pedonale e veicolare, in attesa della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza della facciata.

Da qui, l’appello alla cittadinanza da parte del presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo: “Se non per stretta necessità e urgenza, invitiamo i cittadini a non recarsi nei nostri uffici, almeno fino a quando non verrà garantita la piena sicurezza. Ci scusiamo per il disguido. Domani verranno affissi alcuni cartelli e aggiorneremo il sito di Cordar con ogni novità. Ci muoveremo coordinati con il comune di Biella”.

