CAI Biella, il Rifugio Vittorio Sella inaugura il 150° - Foto Alessandro Bozzonetti per Newbiella.it

Nel 1922 i Reali cedettero al demanio quello che diventerà poi il Parco Nazionale del Gran Paradiso e, in Val di Cogne, misero in vendita “la cascina di caccia del Lauson” al Plan Chalande, a quota 2558 metri sul livello del mare.

Emilio Gallo, allora presidente della sezione di Biella del Club Alpino Italiano, acquistò “la cascina di caccia” dal patrimonio privato del Re Vittorio Emanuele e dalla Regina Madre Margherita di Savoia.

E' nato così il Rifugio Vittorio Sella, che ieri, sabato 15 ottobre, è stato protagonista della mostra fotografica del centenario “Il segno di un'amicizia. Il Rifugio Vittorio Sella al Lauson voluto da Emilio Gallo”, uno degli appuntamenti che ha aperto i festeggiamenti per il 150° anniversario de CAI Biella, nato formalmente il 6 gennaio 1873.

Durante la giornata di ieri, altri tre eventi nell'evento. La mostra mercato “La montagna buona e giusta” a cui hanno partecipato i produttori delle reti Let Eat Bi e Slow Food Travel Montagne Biellesi. La tavola rotonda sul turismo in montagna in cui il gruppo Slow Food Travel-Montagne Biellesi ha illustrato il progetto di paniere finanziato da Fondazione Crb. E l'incontro “Dalla Bramaterra ad Alghero”, durante il quale si è conosciuta la figura di Vittorio Sella (1859-1943), fotografo, alpinista, ed uno dei promotori, a fine '800, della nascita della tenuta di Bramaterra e poi della più importante realtà vinicola sarda Sella&Mosca.