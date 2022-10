Un lettore scrive: “Visto per strada un chihuahua spaventato, chi l’ha perduto era tra il Favaro e Cossila”

Un chihuahua è stato intravisto impaurito da un lettore in località Favaro/Cossila: era di piccola taglia, a pelo corto, di colore chiaro con un collarino rosso. Temendo che qualcuno l’abbia perduto, ha voluto scrivere quanto segue: “Impaurito non è lasciato avvicinare. L’ultimo contatto è stato quando si è avviato lungo un sentiero in zona Cavallo Superiore, intorno alle 18 di ieri. Purtroppo non sono riusciti a fermarlo o a scattare una foto del cagnolino”.