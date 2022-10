Strona, cittadini invitati a tagliare piante e rami sporgenti

Il Comune di Strona ha pubblicato sul proprio sito un avviso con cui inviata ai proprietari di immobili e terreni posti lungo strade pubbliche o uso pubblico ad effettuare la potatura di piante ed il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, e a rispettare le distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora delle piante.

L'avviso prevede inoltre taglio e potatura di quelle piante che possano costituire pericolo in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale. In particolare piante che si presentano con chioma pericolosamente inclinata , che hanno la chioma dissecata per oltre il 50 per cento della parte aerea, che manifestano la presenza di chiari attacchi fungini e patogeni, che presentano un apparato radicale anche parzialmente smosso e sollevato dal terreno o chiaramente ammalorato a seguito di attacchi fungini, patogeni o interessati da lavorazioni superficiali.

Terzo invito il taglio o la potatura di alberi e siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi.

Nel caso in cui gli piantati in terreni laterali, o ramaglie di qualsiasi genere, cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio e potatura di piante e siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica. Per l’esecuzione di tali lavori non è necessaria alcuna autorizzazione.

I proprietari di immobili e terreni sono inoltre invitati ad assicurare regolare manutenzione di fossi stradali di scolo, a ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

Nell’eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio per le utenze stradali, il Comune eseguirà direttamente i lavori, con o senza ulteriore comunicazione, provvedendo all’allontanamento immediato dei residui del taglio e della legna di risulta, con successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e conduttori di immobili e terreni.