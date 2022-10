Tennistavolo, derby avvincente e ricco di emozioni a Cossato

Avvincente derby alla Leonardo da Vinci di Cossato fra i locali Catto/ Bau'(Splendor)e Tintoria Ferraris (T.T. Biella). L’incontro valevole per la terza giornata del girone B del campionato di D1 regionale si chiude con la divisione della posta in palio al termine di sei combattuti incontri. Biella parte forte con Servo che sconfigge Pegoraro e Motta che supera Casanova entrambi per 3 a 1. Furno sconfigge Noureldin e Servo supera Casanova nel secondo turno e Biella conferma il vantaggio di due punti. Nel turno conclusivo è però lo Splendor a aggiudicarsi entrambi i match con Pegoraro su Noureldin e Furno su Parola fissando il risultato sul 3 a 3 . Un risultato giusto che lascia aperto per entrambe le compagini il discorso salvezza. Sugli scudi Servo per il Biella e Furno per lo Splendor con 2 vittorie a testa.