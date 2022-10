Circuito Città di Biella, un gran successo nel segno dell'atletica (foto e video di C. Ciccarelli e A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Grande spettacolo questo pomeriggio nel cuore di Biella per la 30ª edizione del Circuito Città di Biella, manifestazione organizzata da Gac Pettinengo che sui propri canali social ha diffuso i risultati finali di una grande giornata all'insegna dello sport e dell'atletica.

Sul percorso con partenza ed arrivo al Duomo si sono sfidati alcuni atleti di primo piano mondiale sulla distanza del miglio, ossia 1609 metri e 35 centimetri: l’anello di gara era di circa 800 metri da percorrere due volte.Tra le donne vittoria e record del percorso eguagliato: sul primo gradino del podio l’atleta albanese Luiza Gega, classe 1988, portabandiera della sua nazione all’Olimpiade di Rio, oro europeo sui 3000 siepi agli Europei e ai Giochi del Mediterraneo 2022, 5ª al mondiale 2022.

Ha corso in 4’41” battendo in volata la kenyana Lucy Mawia Muli (4’42”) e la burundiana Francine Niyomukunzi (4’43”). Prima italiana Giulia Aprile in 4’53”, seguita da Micol Majori (4’54”), Joyce Mattagliano (4’56”) dalle ceke Eliska Hostkova (5’16”) e Vladimira Holeckova (5’27”), la biellese Lucrezia Mancino (5’28”), la ceka Anna Slivova (5’32”) e l’altra biellese Giorgia Mancino (5’42”).

Il record è caduto, invece, in campo maschile, che registra una vittoria italiana: Neves Bussotti, classe 1993 di origine mozambicana, portacolori dell’Esercito Italiano e pluricampione nazionale sugli 800 e i 1500 metri, con un secondo giro strepitoso ha recuperato 4 posizioni e vinto con il tempo di 4’07”, regolando in volata Samuel Medolago (4’08”) e il burundiano Jean de Dieu Butoyi. (4’09”).

Solo al 4° posto il favorito della vigilia, il kenyano Felix Korir Kiptarus (4’11”), fresco argento mondiale sui 3000 metri Under 20. A seguire: il burundiano Lionel Nihimbazwe (4’12”), il ceko Nico Noketta (4’13”), Francesco Guerra (4’15”), Yassin Bouih (4’21”), Enrico Riccobon (4’31”), i ceki Filip Toul (4’32”) e Jan Skarban (4’32”), il santhiatese Diego Rossini (5’28”).

Circa 400 i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori che hanno preso parte al Giro di Biella gareggiando nelle staffette scolastiche. Davvero un gran successo.