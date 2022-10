Castagne in Piazza, 5 appuntamenti a Candelo in nome della solidarietà (foto di repertorio)

A Candelo è partito il conto alla rovescia per Castagne in Piazza, l’iniziativa realizzata da Viviamo Candelo con il patrocinio del Comune. L’evento si svolgerà nelle domeniche 16-23-30 ottobre e lunedì 1° e domenica 6 novembre, dalle 11 alle 18, nella piazza principale del paese.

L'evento, come per gli anni passati, è a scopo benefico e quanto incassato verrà utilizzato per azioni di solidarietà sociale e collettiva per Candelo, anche in collaborazione con altre associazioni, nel rispetto dello spirito dell'associazione che ha caratterizzato Viviamo Candelo sin dalla sua nascita.