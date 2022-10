Biella ChiAma Gospel 2022: la XII edizione del concerto di beneficenza

Sabato 29 ottobre, alle ore 21, il Teatro Sociale Villani di Biella ospiterà la dodicesima edizione del Biella ChiAma Gospel, il concerto di beneficenza che sposa il canto gospel all’attivismo biellese.

L’evento, organizzato dal Biella Gospel Choir OdV in collaborazione con il Comune di Biella e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, si pone l’obiettivo di sostenere le attività e i progetti di associazioni di volontariato selezionate, anno dopo anno, per la loro mission e la loro attenzione verso temi umanitari particolarmente sensibili e sentiti. In particolare, nell’edizione 2022 si sosterrà il progetto “dal grido al canto: libera l’anima e la voce” a supporto delle donne ospiti presso la Casa Rifugio Biellese, per contribuire allo sviluppo della loro autonomia: grazie a un corso di autodifesa, affiancato a percorsi di mindfulness e rielaborazione di vissuti personali, le donne potranno riacquisire autostima, consapevolezza e capacità resilienti.

Alla guida della Casa Rifugio c’è Underground, associazione di volontariato nata nel 2014, che annovera tra i suoi obiettivi la raccolta fondi a favore delle donne vittime di violenza e i loro figli. La Presidente, Alessandra Musicó, ribadisce che da soli si può far poco, ma con un piccolo contributo da parte di tutti si può donare una luce di speranza a chi si trova in un momento di criticità nella propria vita.

Ospiti speciali del concerto saranno Daniel “Bishop” Thomas, cantante, tastierista, scrittore, arrangiatore, direttore e insegnante di canto con esperienza trentennale, e Annette Bowen, da circa 20 anni solista e soprano del London Community Gospel Choir.

Racconta Mario Silvagni, Presidente del Biella Gospel Choir: «Dopo due anni di sospensione dovuti alla pandemia e dopo il Biella Gospel Experience tenutosi a gennaio, siamo emozionati di poterci ritrovare al Teatro Sociale Villani per la nuova edizione del Biella ChiAma Gospel. In particolare, la confermata collaborazione, formativa e artistica, con gli ospiti d’oltremanica, Daniel e Annette, permette al Biella Gospel Choir di regalare al pubblico diversi brani che innovano il nostro repertorio».

L’evento è reso possibile anche grazie alle preziose donazioni di tanti amici che, da anni, supportano attivamente l’iniziativa. La serata vedrà inoltre la preziosa partecipazione dell’A.R.S. Teatrando e dell’Associazione Vedo Voci, beneficiaria dei contributi raccolti durante l’ultima edizione, che segnerà in LIS l’intera serata.

Il concerto Biella ChiAma Gospel è a ingresso gratuito, con raccolta di contributi in sala. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dal 17 ottobre sul sito internet biellagospel.it e presso Lanza Gas.