Misteri e archeologia a Viverone, parte il viaggio di (ri)scoperta di un’antica civiltà

Un nuovo imperdibile appuntamento in provincia di Biella, organizzato dall'Associazione Culturale White Rabbit Event. Domenica 16 ottobre, dalle 14 alle 17, si parte per un viaggio tra misteri e archeologia a Viverone.

La visita guidata comprenderà il tour in un ciclopico calendario solare/astronomico su 12 cumuli di pietre, di 60 metri di diametro, dimenticato da oltre 20 secoli tra i boschi di Viverone, nei pressi di un antico villaggio palafitticolo dove sono stati portati alla luce reperti che risalgono al 3500 a.C. e piroghe preistoriche. A questo si aggiunge la visita in un antico villaggio celtico ritrovato sulle alture di Viverone.

Ecco cosa scrivono gli organizzatori dopo aver studiato il sito con archeologi e ricercatori internazionali tra cui lo scrittore Filippo Bardotti, Andrea Cogerino, Michael Tellinger e Sam Osmanagich:"Il territorio di Vittimula è il monumento dell'arte mineraria sublime di un popolo straordinario, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Si trova in provincia di Biella, tra Mongrando, Zubiena, Cerrione, Magnano, Salussola, Roppolo e Viverone. Camminare su questi massi e sentieri significa percepire l'opera ciclopica che fu concepita e creata in questa immensa miniera d'oro. Nei pressi del lago di Viverone si trovano alcuni dei più importanti siti archeologici a livello internazionale. Sotto l'acqua del lago fu rinvenuto un antico insediamento preistorico alpino che dal 2011 è entrato nell'elenco del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Tra i boschi di Viverone e Roppolo abbiamo trovato, grazie alla guida di libri di archeologia del Novecento acquistati nei mercatini e in librerie di storia locale, altari, massi coppellati, castellieri, menhir, oltre che le tracce di una civiltà megalitica e le chiuse longobarde."

Il tour si inserisce all’interno dell’iniziativa Touring Piemonte, il cui intento è promuovere la storia locale e il patrimonio culturale e artistico del Piemonte, con particolare riferimento a quegli aspetti storici collegati ai miti, ai simboli, alle leggende e al folklore. Il punto di ritrovo è al Palo Votivo del lago di Bertignano, a Viverone. Per info: 3519792609 o info@whiterabbitevent.it