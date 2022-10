A Gaglianico “Le Voci dell'Anima" a favore della Parrocchia

Sabato 22 ottobre presso l'Auditorium comunale di Gaglianico, alle ore 21:00, si svolgerà una serata a scopo benefico a favore della Parrocchia di Gaglianico, ad offerta libera. Anna Pisani, Consigliere Comunale presso il Comune di Gaglianico, presenterà la serata "Le Voci dell'Anima" rappresentate dalla poesia di Nadia Magaraggia, dalla musica al pianoforte della giovane Federica Zanardo e dalla danza interpretata da Cristina Martelli. La serata si articolerà in 4 momenti.

Il primo sarà dedicato alla leggenda di Apuleio "Amore e Psiche" Le tre voci dell'Anima ripercorreranno l'essenza di questa leggendaria storia d'amore. Il secondo momento si focalizzerà sulla storia passionale tra Napoleone e Giuseppina. Qui le tre Voci interpreteranno il tema della passione. Il terzo momento, di introspezione, dal titolo "Per non dimenticare" offrirà un momento di riflessione sulle conseguenze della guerra e l'impatto soprattutto sui bambini. Il quarto e ultimo momento dal titolo "Alito di Vita" sarà un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni da trasmettere al pubblico in sala.

I quattro momenti saranno aperti da un preludio di danza interpretata da Cristina Martelli, insegnante di danza orientale presso l'Università popolare di Biella. Le sequenze saranno scandite dalle poesie scritte e recitate da Nadia Magaraggia, autrice di poesie conosciuta non solo a livello locale, accompagnata al pianoforte da Federica Zanardo, allieva del Conservatorio di Novara, che si cimenterà con musiche di Beethoven, Chopin e Einaudi.