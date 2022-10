Agricoltore finisce sotto il suo trattore in Val Grande

Soccorso alpino in allarme per un agricoltore finito sotto un trattore, a Cicogna. L’incidente è successo intorno a mezzogiorno di ieri in località Corte Merina, a poca distanza dal paesino. Sul posto si è recata una squadra del soccorso alpino della Stazione Val Grande, oltre ai vigili del fuoco. L'uomo è stato elitrasportato a Novara in Codice Rosso.