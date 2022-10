Vigliano, scontro tra auto e furgone delle Poste FOTO

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Vigliano Biellese, all'incrocio tra via Avogadro e via Lamarmora. A rimanere coinvolti un'autoveicolo condotto da un donna e un furgone delle Poste Italiane. Sembra che nessuno dei conducenti sia rimasto ferito. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Presente anche il personale della Sicurezza Ambiente.