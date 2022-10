Un automobilista allerta i Carabinieri: “C'è una grossa buca per strada” (foto di repertorio)

Carabinieri e personale della Provincia a Muzzano per un tombino visibilmente danneggiato che avrebbe contribuito a creare una grossa buca, alquanto pericolosa per la viabilità. A segnalarlo ieri, 14 ottobre, un automobilista in transito.