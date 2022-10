Ignoti portano via denaro ad una donna di 81 anni (foto di repertorio)

Accertamenti in corso a Vigliano Biellese per identificare i responsabili di un furto perpetrato ai danni una donna di 81 anni. Stando alle prime informazioni raccolte, alcuni uomini le avrebbero portato via del denaro. È accaduto ieri, 14 ottobre. Indagano i Carabinieri.