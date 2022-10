Biella, parte di intonaco si stacca dall'edificio e cade al suolo: attimi di paura in piazza Martiri FOTO

Attimi di preoccupazione nel primo pomeriggio di oggi, 15 ottobre, in piazza Martiri, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni del caso, una parte di intonaco dell'Istituto San Francesco si è staccato per cause da accertare ed è precipitato al suolo, in prossimità del monumento ai Caduti.

Fortunatamente nessuno, tra mezzi e passanti, stava transitando in quel preciso istante. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, insieme agli agenti di Polizia locale che, in questo momento, hanno transennato l'area interessata. A breve, la strada verrà chiusa al traffico.