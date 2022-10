Biella, 90enne in difficoltà dentro casa: i Vigili del Fuoco la raggiungono con l'autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Friuli, a Biella per prestare aiuto ad una 90enne in difficoltà. Stando alle ricostruzioni del caso, l'anziana è caduta all'interno della sua abitazione e non sarebbe più riuscita a rialzarsi. Sul posto le squadre che, con l'ausilio dell'autoscala, sono riusciti a raggiungere la pensionata, poi affidata alle cure del 118.