Aumento di capitale Seab, a Biella convocata la commissione alla presenza di Bodo Sasso

Nei primi giorni di novembre verrà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale di Biella la delibera relativa all'acquisto di ulteriori quote di partecipazione in S.E.A.B. S.p.A. intervenendo così nel programmato aumento di capitale della società.

Al fine di preliminarmente operare gli opportuni approfondimenti ed acquisire i necessari aggiornamenti, il presidente della I° Commissione Consiliare Andrea Foglio Bonda, in accordo con l'assessore alle Società partecipate Marzio Olivero, ha convocato una riunione per il 19 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Oropa, aperta a tutti i consiglieri comunali, alla quale interverranno il presidente di S.E.A.B. S.p.A. Gabriele Bodo Sasso ed alcuni rappresentanti del Consiglio di Amministrazione per illustrare l'attività svolta e le strategie aziendali future.

Attesa l'importanza della deliberazione in argomento i lavori della Commissione consentiranno ai consiglieri di ottenere le informazioni necessarie per una compiuta valutazione dell'operazione.