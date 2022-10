Un viaggio chiamato Skilland: i risultati di tre anni di alleanze e contaminazioni

Si è tenuto giovedì 13 ottobre 2022, nella cornice di Palazzo Gromo Losa, l’evento conclusivo del viaggio Skilland. Il progetto partito nel 2019, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione CR Biella e Banca Simetica, che vede come capofila il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, è giunto al suo termine e ha salutato partner e partecipanti incontrati durante il percorso con un grande evento finale. Una riflessione aperta a tutta la collettività, in particolare a coloro che investono sui ragazzi e sono al loro fianco nella scoperta dei talenti e nella creazione di opportunità per il loro futuro e quello del territorio biellese.

3 anni di attività in cui si è riusciti a coinvolgere nei percorsi orientativi 2250 ragazzi/e; 550 genitori; 350 tra insegnanti, allenatori/trici, operatori/trici e volontari; 150 giovani al convegno digitale e 400 spettatori allo spettacolo Fiaba Reale; e che sono stati raccontati nel convegno finale “Un viaggio chiamato Skilland” a cui hanno partecipato oltre 100 persone e 58 ragazzi.L’evento è stato anticipato mercoledì 12 ottobre dal workshop per gli addetti ai lavori dedicato al confronto tra 7 esperienze significative di orientamento precoce, che si stanno realizzando in diverse regioni italiane.Nella mattinata di giovedì 13, invece, diverse personalità si sono intervallate per condividere il loro pensiero sul progetto Skilland.Dopo l’accoglienza da parte di ragazzi e ragazze dell’IIS Eugenio Bona e i saluti istituzionali di Franco Ferraris, Presidente Fondazione CR Biella, Federica Collinetti, Presidente Cons. Soc. Il Filo da Tessere, e Giuseppina Motisi, Dirigente Ufficio Scol. Reg. Piemonte Ufficio X–Ambito ter. Biella, la proiezione del video riassuntivo del progetto Skilland.

Da qui l’inizio del racconto a cura di Roberta Gremmo, Responsabile CdO Skilland, che ha passato la parola ai protagonisti dei diversi mondi moderati da Marta Maglioli e Alberto Panzanelli, Funzionari Fondazione CR Biella:la Commissione Ragazzi/e Skilland con Valerio, Giulia e Giordano;il mondo dell’orientamento con Raffaella Nervi – Reg. Piemonte, Gianluca Coppa e Roberta Melon – CdO Skilland;il mondo della scuola con Lorenzo Zampieri – Dirigente SBIR-UST, Laura Bianchetto – Ins. IC Cossato, Roberta Vioglio – Ins. IIS Gae Aulenti;il mondo dello sport e del volontariato con Charlie Cremonte – Presidente di Sportivamente e Simone Rosso – Direttore CTV Vercelli Biella;il mondo del lavoro con Samuel Mander – Vice Presidente Vicario dei Giovani Imprenditori di CNA Piemonte e Christian Zegna – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese.Con Irene Miletto della Fondazione CR Cuneo e Paola Merlino, Responsabile di Skilland,si è poi parlato di orientamento precoce con uno sguardo verso il futuro.

A conclusione dell’evento i ragazzi della scuole hanno presentato le attività create durante la mattinata: l’installazione artistica da parte di studenti/sse dell’IC Gaglianico in collaborazione con Howlers Crew e il reportage giornalistico del convegno creato da studenti/sse dell’IC Cossato in collaborazione con l’Associazione STAR e l’aperitivo creato da studenti/sse dell’IIS Gae Aulenti.Non sono mancate le special guest: Alessandro Bonaccorsi, ideatore del progetto Disegno Brutto, che durante il convegno ha disegnato la mappa concettuale della riflessione emersa, il musicista Alex Gariazzo e l’attrice Franca Bonato che hanno intervallato il convegno con le loro performance centrate sul tema del talento. Il convegno si è concluso con la consegna da parte dei ragazzi/e del riconoscimento “Impresa Skilland Friendly” alle imprese che hanno partecipato attivamente al progetto mettendo a disposizione tempo e passione.Una giornata che ha voluto premiare tutto il lavoro svolto dal team Skilland e ringraziare tutti coloro che hanno partecipato dai giovani, alla Comunità educante del territorio biellese.