Coltiva e degusta la nostra terra, domani l’evento conclusivo a Gli Orsi

Il 16 ottobre sarà Nova Coop a ospitare presso il Centro Commerciale gli Orsi (Viale Domenico Modugno 3b) i partner di Im.patto. Questa giornata conclusiva sarà l’occasione per presentare i protagonisti di questa esperienza, raccontando il percorso comune vissuto insieme. La terra e il cibo saranno valorizzati come elementi culturali di aggregazione sociale e come mezzi di promozione della salute per l’uomo e per l’ambiente.

Per l’intera giornata, dalle 9 alle 18, sarà allestito il mercatino dei produttori soci di Let Eat Bi e Rete Agricola Teritori. Wool Travel Experience proporrà alle 11 una caccia al tesoro tra gli scaffali dell’Ipercoop per i bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno cimentarsi nella soluzione di enigmi e giochi, riflettendo sull’etica, sul rispetto per l’ambiente e sull’importanza della filiera del cibo.

Dalle 12 alle 15, il Fiorfiore Cafè dell’Ipercoop proporrà per il pranzo i piatti tipici del biellese, disponibili anche da asporto: tra le proposte polenta concia e risotto alla zucca. Per tutta la giornata sarà possibile apprezzare l’installazione del “Terzo Paradiso”, a cura di Let Eat Bi e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

“Coltiva e degusta la nostra terra” si svolge in concomitanza con l’iniziativa “Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio”, dal 6 al 26 ottobre sarà possibile acquistare presso l’Ipercoop a prezzi promozionali i prodotti del catalogo che comprende l’offerta di oltre 300 aziende alimentari piemontesi, tra cui molte imprese del biellese.