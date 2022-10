Centro Diurno Biella, quando lo sport si unisce alla cura e al bene per l’ambiente FOTO

E se fare sport facesse anche bene all’ambiente? Ecco quello che è successo questa settimana in una delle attività riabilitative del Centro Diurno Biella dell’Impresa sociale Anteo. Durante l’attività sportiva di Nordic Walking (in pratica, si tratta di una camminata in cui le braccia spingono in modo opposto ed alternato rispetto ai piedi con l’aiuto di appositi bastoni) gli utenti, nelle ore pomeridiane di martedì 11 ottobre, hanno dato il loro contributo nella raccolta di rifiuti abbandonati sui marciapiedi, nelle strade e nelle aree verdi.

“L’esperienza nasce grazie all’idea degli Educatori del Centro Diurno e dal consulente per le attività sportive Edoardo Valsania; il tutto è stato possibile grazie al supporto e alla collaborazione di Legambiente che ci ha fornito le pinze raccogli rifiuti e grazie al progetto Biello e Pulito coordinato dalla Proloco di Biella e Valle Oropa che ci ha equipaggiati con giubbottini catarifrangenti e guanti – spiegano da Anteo - Durante il pomeriggio trascorso in maniera divertente ed alternativa, abbiamo raggiunto dei piccoli traguardi che per noi, dei Servizi di psichiatria, sono obiettivi che ci prefiggiamo da sempre; prima di tutto abbiamo fatto sport, perché si sa, il movimento e l’attività fisica in qualunque forma sono fondamentali per garantire anche un benessere psicologico; in secondo luogo siamo contenti di aver dato il nostro contributo ecologico, considerato che un mondo pulito fa bene a tutti; infine siamo orgogliosi di aver aggiunto un altro tassello alla lotta contro lo stigma perché ancora una volta vorremmo far conoscere, a tutti coloro che hanno piacere di vedere con occhi diversi il mondo della psichiatria, un mondo fatto di Persone che abbracciano tutti, una Comunità che non vuole lasciare nessuno solo. Gli utenti della psichiatria hanno voluto partecipare con entusiasmo a questa iniziativa per essere parte attiva di questa comunità che merita un quartiere e un mondo più pulito. Se ognuno di noi farà la propria parte potremo raggiungere grandi risultati. Per ora ripeteremo l’esperienza ogni secondo martedì del mese concentrandoci inizialmente sulle strade a noi vicine ma siamo convinti che un giorno, grazie alla collaborazione di ogni abitante di questo pasticciato, confuso ma meraviglioso mondo, diventerà sempre più raro trovare rifiuti abbandonati. Un ringraziamento va anche alla fotografa Cinzia Gillono che con professionalità e sensibilità ha catturato importanti attimi dell’esperienza gratificante vissuta in compagnia. In particolare ci ha fatto sorridere lo scatto in cui siamo inquadrati in gruppo assieme al vecchio carrello della spesa ritrovato dietro ai cespugli dei giardinetti “del Thes” di via Rigola”.