Caro Bollette, Cossato Shop passa all'attacco: “Dobbiamo rendere ufficiali ad Arera le nostre difficoltà”

Cinquanta partecipanti alla serata di giovedì 13 ottobre a Villa Ranzoni di Cossato nell'incontro promosso da Cossato Shop, organizzazione a cui aderiscono più di 100 commercianti del paese, per affrontare il caro bollette insieme ad Edoardo e Iole, due liberi professionisti che da anni si battono a tutela dei consumatori.

“Edoardo e Iole – dichiara Franco Basone, titolare del Bar Albesio e Presidente di Cossato Shop – ci hanno consigliato di muoverci per rendere ufficiali le nostre difficoltà ad Arera, l'autorità che regola il mercato di energia, acqua e rifiuti”.

“Lo strumento - continua Basone - non è un'azione collettiva ma ognuno di noi deve mandare una pec o una raccomandata ad Arera. Un ulteriore passo è chiedere ad Arera la conciliazione, procedura durante la quale il pagamento della bollette rimane sospeso e si evitano interruzioni dell'energia”.

Franco Basone, che ha aderito allo sciopero delle bollette indetto da Codacons sulla base dell'articolo 36 della Costituzione, durante la serata ha lanciato una proposta: “Lo sciopero di Codacons dice di comunicare al gestore che si paga solo il 20% perchè impossibilitati a pagare i rincari. Io propongo di comunicare, nelle pec o raccomandate ad Arera, che si paga quanto pagato l'anno scorso, inviando le copie dei pagamenti, e motivando che ci sono dipendenti di pagare e famiglie da sfamare”.

“Nell'attesa che, - conclude Basone - tra un paio di settimane, l'Autorità Garante Antitrust si pronunci sul fatto che questo caro bollette costituisca speculazione, la prossima settima incontrerò un avvocato del Codacons per chiedere di contattare Confesercenti e FIPE di Biella allo scopo di organizzare una nuova riunione con tutti gli esercenti di Biella, a cui invito a partecipare tutti i 50 di giovedì a Cossato”.

Marco Bianchetto, titolare di Macelleria Bianchetto e Bar Mazzini a Cossato, si affiderà alla consulenza di Edoardo e Iole: “In passato questi professionisti mi hanno seguito con successo per un contenzioso con una società telefonica. In questo caso, esamineremo le bollette e poi valuteremo una richiesta di risarcimento. Giovedì sera altri 10 partecipanti hanno chiesto i loro contatti”.

In tema di caro bollette Marco Bianchetto, qualche settimana fa, ha fatto sentire la sua voce durante un collegamento dal suo bar di un talk show televisivo. “Io mi batto con grinta – spiega Bianchetto – per i miei due figli che vogliono continuare le due attività di famiglia, in cui ho investito tanto. Il mio motto è: “Il giorno che chiuderò lo farò in piedi e mai in ginocchio da nessuno””.