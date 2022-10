Grande interesse a Mongrando per la 64° esposizione ornitologica (foto e video di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Ha destato interesse e grande curiosità la 64° esposizione ornitologica andata in scena nella giornata di oggi, 15 ottobre, al Bocciodromo di Mongrando. Per l'occasione, erano presenti tantissimi volatili e uccellini in esposizione. Di seguito, le dichiarazioni degli organizzatori.