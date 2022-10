Una lettrice scrive: “Festa del Ciao a Lessona, spero niente palloncini nella natura. L'ambiente vi ringrazia”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Domani ci sarà la Festa del Ciao a Lessona, dove rilasceranno nell'ambiente palloncini che comunque inquineranno! Come è possibile che nel 2022 si possa ancora festeggiare in questo modo? Spero che anche quest’anno io non debba vedere il solito rilascio di palloncini nella natura! È una festa che ha un bel significato, peccato che però lo perda a causa di questo gesto senza rispetto verso il nostro pianeta! Mi aspetto che Lessona, avendo firmato un protocollo con Plastic Free dove si impegnava a rispettare l’ambiente, non faccia questo gesto domani. Le tradizioni possono e devono essere modificate! Viviamo in un pianeta stupendo, e purtroppo lo stiamo distruggendo. Tanti comuni in Italia hanno firmato un’ordinanza che vieta il rilascio di palloncini nell’ambiente, e perché Lessona non lo fa?”.