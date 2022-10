Operaio scivola su chiazza d’olio e si infortuna. Sindacati annunciano: “Blocco straordinari”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo a comunicare che nella serata del 13 ottobre un lavoratore di Stellantis Verrone Powertrain è scivolato su una chiazza d'olio infortunandosi durate lo svolgimento della propria mansione. Già in precedenza abbiamo segnalato all'azienda numerose volte la criticità dovuta la mancata manutenzione e l'incuria in cui versa lo stabilimento che ora ha prodotto un incidente che non ha prodotto danni al lavoratore per una prognosi di almeno 24 giorni.

Chiediamo all'azienda chiarimenti sull'accaduto e l'immediata messa in sicurezza degli impianti come da comunicato sindacale allegato: ‘Segnaliamo un fatto gravissimo. Nonostante le continue segnalazioni degli RLS e lamentele da parte dei lavoratori la mancata manutenzione e i continui sversamenti di d’olio hanno prodotto l’inevitabile incidente. Un lavoratore, durante il secondo turno, nell’adempimento della propria mansione è scivolato su una macchia d’olio. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’autoambulanza per il trasporto dell’infortunato al Pronto Soccorso. Chiediamo un chiarimento da parte dell’azienda e l’immediata messa in sicurezza degli impianti a tutela dei lavoratori e scongiurare ulteriori incidenti. Per questo la Fiom proclama lo stato d’agitazione e il blocco degli straordinari. Ci riserviamo ulteriori iniziative' ”.