Cantieri di lavoro over 58, 2 posti a Pralungo

Cantieri di lavoro over 58, 2 posti al Comune di Pralungo - Foto archivio newsbiella.it

Nell’ambito del bando regionale “cantieri di lavoro over 58” relativo agli anni 2021 e 2022, il Comune di Pralungo ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’inserimento di 2 cantieristi nel “Progetto di assistenza per servizi extra-scolastici e servizi terza età”.

L’avviso, consultabile sul sito comunale, indica i requisiti di ammissione, la durata dei cantieri, l’indennità, l’avvio del cantiere e le regole relative alla domande di partecipazione, da inviare, entro e non oltre, le 12:30 del prossimo 31 ottobre.

Queste le modalità di presentazione delle domande. Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pralungo@pec.ptbiellese.it . Consegna a mano all’ufficio protocollo sito al piano terreno del Palazzo Municipale di Pralungo (via Roma 3) il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 12; oppure il mercoledì dalle 14 alle 17. Raccomandata con ricevuta di ritorno intestata a Comune di Pralungo (via Roma 3 – 13899 – Pralungo - (BI)): farà fede la data di ricezione della raccomandata.