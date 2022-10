Kona, Venice-Jesolo e Peschiera: gli atleti di Valdigne Triathlon sempre protagonisti FOTO

Ancora un fine settimana da incorniciare per gli atleti di Valdigne Triathlon presenti in tanti campi gara nel Mondo e in Italia! A Kona, stupenda località hawaiana, si è disputato l’iconico Mondiale del Circuito IronMan, nelle acque e sulle strade disegnate sulla lava dove più di quarant’anni fa ha avuto inizio la splendida epopea della Triplice.

Ancora una volta qualificato e in gara (per lui si tratta della 4° partecipazione al Mondiale di Full IM, 3,8km swim, 180km bike no draft e 42,2km di run) il Coach IM biellese Stefano Massa. Oramai abituato alle fatiche nell’isola del Pacifico, Massa ancora una volta, nonostante alcuni problemi di carattere muscolare, ha tagliato il traguardo del prestigioso Mondiale.

Un’altra impresa che va ad aggiungersi alle tante che ha già realizzato, visto che l’atleta si sta avvicinando alle 700 gare disputate (su ogni distanza) in quasi quarant’anni di carriera agonistica. Molto positiva la prova del veronese Andrea Polito, che nelle ultime gare ha voluto con le sue imprese promuovere una raccolta fondi per FighTthestroke per bimbi affetti da paralisi cerebrale infantile, per lui prima straordinaria esperienza al Mondiale IM ricca di emozioni e soddisfazioni sportive.

Sabato 8 ottobre si è disputato, a Peschiera del Garda, uno dei Triathlon Olimpici classici del panorama italiano. Nella gara, piuttosto impegnativa, con i suoi “mangia e bevi” di bike tra le colline del Garda e la run con diverse salite e discese dagli spalti della fortezza austroungarica, ancora una prova di alto profilo tecnico per il biellese Marco Schiapparelli che conquista l’argento nella categoria M2, con le frazioni di bike e di run a livello dei migliori assoluti.

Domenica 9 ottobre nell’alto Adriatico, si è disputata un’altra gara molto importante del Circuito IM, il 70.3 (Mezzo IronMan) di Venice-Jesolo. Presente il canavesano/biellese Max Rossetti, che ha sfoderato, nonostante i postumi di un’influenza, una prestazione decisamente di alto livello. Per soli tre minuti non è riuscito ad abbattere il muro delle 5 ore di gara, limite che pochi atleti riescono a superare, da incorniciare la sua frazione di ciclismo, veramente a livello top.

Ora per gli atleti della triplice e di Valdigne Triathlon ci avvicinano le ultime gare di stagione, con l’ultima importante tappa di Fasano di Puglia del 29 ottobre, con il Campionato Italiano di Triathlon Medio, gli Atleti verde-turchese-oro, in terza posizione nel Campionato Italiano a Squadre (su più di 500 società) saranno impegnati a difendere il bronzo finora meritatamente conquistato per poi godersi il meritato riposo dell’Off-Season.