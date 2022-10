30° Circuito Città di Biella e 50° Giro di Pettinengo, grandi numeri

Il 30° Circuito Città di Biella, Palio del Miglio e il 50° Giro di Pettinengo in calendario nel fine settimana si avvicinano, e i numeri degli iscritti lasciano immaginare due importanti competizioni.

Per quanto riguarda Biella, in agenda domani sabato 15 ottobre, a partire dalle 14, correranno in 478, di cui TOP F 13, TOP M 15, SOI 20, MIGLIO MASTER 91 (12 sq. Partecipanti al Trofeo), SMI 135 (27 Sq.), SMS 204 (51 Sq.).

Sono invece 629 di cui 457 Giovanili gli iscritti al 50° Giro di Pettinengo in calendario domenica 16 ottobre. Il via alle ore 9.30 partenza TROFEO DELLE PROVINCE (memorial Meggiorin Ruru).

Organizza Gac Pettinengo.