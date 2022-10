PNNR, Biella Al Centro: “Situazione allarmante per la realizzazione delle opere" - Foto archivio newsbiella.it

Riceviamo e pubblichiamo:

"Purtroppo è andata come avevamo previsto. Avremmo tanto valuto sbagliare le nostre previsioni ma la situazione è a dir poco allarmante.

Da mesi richiedevamo in Consiglio Comunale di aver un resoconto sulla situazione dei finanziamenti ottenuti dalla Giunta Corradino dopo la disfatta della primavera 2021 dove tutti i Biellesi, anzi tutti i Piemontesi, hanno scoperto che Biella, unico capoluogo piemontese, si era dimenticata di partecipare al Progetto per la qualità dell’abitare (PINQUA), perdendo la possibilità di ottenere 40 milioni di euro (cifra riconosciuta a Vercelli) per riqualificare Biella.

Da allora la Giunta Corradino si è parzialmente svegliata dal letargo e ha sostanzialmente deciso di partecipare a tutti i bandi.

Da mesi stiamo chiedendo come stanno andando questi bandi. In linea di massima conosciamo le destinazioni finali, ma abbiamo chiesto di fornirci alcune date: progetto esecutivo, affidamenti, date inizio lavori e fine lavori, collaudi, e soprattutto se ci sono delle scadenze che non devono essere superate, pena la perdita dei fondi.

La documentazione che ci è stata fornita qualche giorno fa in vista della riunione della III Commissione di martedì 11 ottobre - ripetutamente chiesta dalla minoranza, nel silenzio dei consiglieri di maggioranza - è di fatto totalmente mancante di questi dati. A tutt’oggi la gran parte di queste notizie non ci è stato ufficialmente fornita.

Alla data del 10/10/2022 ci è stato fornito un elenco di circa 50 progetti per quasi 60 milioni di euro di interventi complessivi. Ma come si può pensare che la Giunta Corradino, che di fatto deve ancora “cantierare” i “vecchi” progetti del POR-FESR per 11 milioni di euro ottenuti dalla precedente Giunta Cavicchioli, riesca realizzare anche tutte le altre opere entro i termini previsti?

Le rassicurazioni dell’Assessore Zappalà che ha affermato che “andrà tutto bene” e che le opere verranno tutte realizzate non ci bastano più.

Di più: la scelta di modificare il POR FESR perché le opere Cavicchioli-Varnero non piacevano, ha fatto perdere oltre due anni di tempo su ben 10 interventi per 11 milioni di euro.

Come Consiglieri Comunali di Biella al Centro, in una città dove la Giunta Corradino non riesce neanche a garantire un livello minimo di manutenzione ordinaria, siamo seriamente preoccupati perché esiste la possibilità concreta che la città possa ulteriormente perdere risorse importanti.

Chiediamo quindi che entro il mese di novembre venga riconvocata la Commissione con i dati aggiornati.