Camminata lenta tra le vigne e i boschi, un successo, FOTO

E' stata molto apprezzata la "Camminata lenta tra le vigne e i boschi " di Roppolo, organizzata dal GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO "Sacro Cuore" di Roppolo, svoltasi sabato 8 ottobre 2022.

I partecipanti sono stati una trentina e con piacere hanno ascoltato le spiegazioni di Mirella e Giorgio lungo il percorso previsto tra le vigne , i panorami mozzafiato del lago e le chiese del territorio.

Il pomeriggio si è concluso con un'abbondante merenda fornita dai volontari del Gruppo di volontariato vincenziano che operano da anni a favore delle famiglie in difficoltà di Roppolo e paesi limitrofi.

Le offerte raccolte andranno nel fondo istituito per il progetto "Calore per tutti" per fornire il riscaldamento a famiglie in difficoltà economiche del nostro territorio.