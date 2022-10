“Biella in scena 2022-23”, si alza il sipario. I lavori al Sociale non sospendono la stagione

Nove spettacoli in abbonamento e una serie di altri appuntamenti imperdibili. Al teatro Sociale Villani si sono alzati i veli su “Biella in scena 2022-23”. L’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino (presenti alla serata anche il sindaco Claudio Corradino e gli altri assessori Barbara Greggio e Isabella Scaramuzzi) ha illustrato il programma dei prossimi mesi.

“Questa volta è stata più dura che con la pandemia, ma ce l’abbiamo fatta – dichiara Gaggino -. La nostra stagione teatrale, seppur divisa a metà tra Teatro Sociale ed Odeon da burocrazia e disappassionati burocrati, sarà bellissima e con un valore aggiunto: il cuore. Il cuore di dirigenti che hanno cercato ogni strada per evitare che fosse sospesa dai lavori di ristrutturazione del Sociale; il cuore del ‘Contato del Canavese’ che con un salto nel buio ha deciso di investire su un altro locale e del privato, che ha accettato responsabilmente il dialogo con le esigenze della città”.

E conclude: “Ora la palla passa ad altri appassionati; i direttori artistici, le maschere, i tecnici, gli attori, insomma a tutti coloro che rappresentano gli ingredienti di un prodotto unico e magico e che mai come negli ultimi due anni hanno sofferto emotivamente la lontananza dal loro lavoro. Per questo ‘Biella in Scena 2022-2023’ sarà bellissima e ricordatevi che ogni applauso che farete dalla platea sarà un applauso a tutti loro. Sono soddisfatto perché insieme al ‘Contato del Canavese’ abbiamo realizzato una proposta a 360° che saprà esaudire tutte le aspettative, per una stagione teatrale in grado di soddisfare tutti i gusti. Ringrazio per la loro vicinanza la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella”.

Gli abbonati alla stagione teatrale 2021/2022 potranno rinnovare l’abbonamento confermando il posto da venerdì 14 a mercoledì 19 ottobre 2022, presso “Cigna Dischi”. Giovedì 20 ottobre 2022 presso “Cigna Dischi” l’abbonato che non ha rinnovato nella prima fase il proprio abbonamento, potrà cambiare il suo posto scegliendo tra quelli rimasti liberi dopo la fase di rinnovo.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da venerdì 21 ottobre a venerdì 28 ottobre 2022 presso “Cigna Dischi” VENDITA BIGLIETTI La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione inizierà sabato 29 ottobre 2022 dalle 9.00 alle 12.00 presso la biglietteria del Teatro Sociale Villani.

La vendita proseguirà dal pomeriggio di sabato 29 ottobre 2022 presso “Cigna Dischi” e “Paper Moon” a Biella, Tabaccheria Cencini a Cossato, Agatha Viaggi a Santhià e Dream’s Book a Gattinara.

Prevendite Cigna Dischi via Italia 10, tel. 015 21802, dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30. Paper Moon via Galimberti, 37, tel. 015 405395, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,00. Tabaccheria Cencini, via del Mercato 34, Cossato, tel. 015 93655, dal lunedì al sabato dalle 07,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30. Agatha Viaggi corso Nuova Italia, 82 - Santhià, tel. 0161 935188, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00. Dream’s Book corso Vercelli, 26 - Gattinara:, tel. 0163 832327, martedì, mercoledì e sabato dalle 9,00-12,30 e dalle 15,30 alle 19,00; giovedì dalle 15,30 alle 19,00.

IL CONTATO DEL CANAVESE Via dei Patrioti 13, Ivrea, tel. 0125-641161, da lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 16,00.

Vendita biglietti on-line Da lunedì 31 ottobre 2022 sarà possibile acquistare i biglietti della stagione sul sito www.ilcontato.it.