INTERVISTA Poggio: "Meno sabaudo e più attrattivo: così il Piemonte può conquistare i turisti. Puntiamo su Atp, grandi eventi, enogastronomia e sport invernali"

"Meno sabaudi e più attrattivi, sfruttando i grandi eventi come Eurovision e Atp Finals, ma anche le tante eccellenze enogastronomiche del territorio, come il tartufo di Alba, e la stagione sciistica alle porte": è così che l'assessora regionale al Turismo, Vittoria Poggio, vuole portare il Piemonte al centro della scena per quanto riguarda i viaggi e le mete più in voga. Lo ha spiegato durante l'intervista che ci ha rilasciato alla Fiera del Turismo di Rimini, tra le più importanti a livello internazionale.

"Quest'anno in Piemonte la crescita di turisti ha sfiorato il 30%. Un risultato importante ma che non ci accontenta", ha spiegato Poggio. "L'obiettivo è adesso quello di conquistare il mercato nazionale ma soprattutto estero, puntando sulle nostre eccellenze e trovando un modo meno 'sabaudo' e più attrattivo per comunicarle, a partire dai grandi eventi".