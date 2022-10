Viola l’obbligo di dimora, trovato in auto con due grammi di cocaina e un coltello: arrestato (foto di repertorio)

Viola la sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora e nei suoi confronti scattano le manette. Un 31enne di Biella è stato tratto in arresto la scorsa notte, nel corso di un'operazione effettuata dai militari del Nucleo Investigativo, coadiuvati dal Norm e dalla Stazione dei Carabinieri di Cossato.

Stando alle ricostruzioni del caso, l’uomo è stato fermato a bordo di un’auto intorno alle 3 di notte a San Giacomo del Bosco a Masserano. Insieme a lui erano presenti altre due persone (che non c'entrano nulla con l'operazione). In seguito, le forze dell’ordine hanno proceduto agli accertamenti di rito, con perquisizione specifica compiuta all’interno del veicolo e sulla sua persona.

Alla fine, il sospettato aveva addosso con sé un involucro sigillato con più di due grammi di cocaina e un coltello di genere proibito, con un lama da circa 10 centimetri. L’intero materiale è stato messo sotto sequestro.

Inevitabile, a questo punto, l’arresto per la violazione della sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora e il deferimento per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto di oggetti atti a offendere. Nelle scorse ore, si è tenuto il rito per direttissima che ha portato alla convalida della misura.