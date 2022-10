Macabra scoperta a Cavaglià dove è stato rinvenuto un uomo senza vita all’interno della sua abitazione. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, 13 ottobre: vittima un anziano di 94 anni.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto molto probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata poi affidata ai familiari per le esequie funebri.