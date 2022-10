26enne in bici finisce al Pronto Soccorso, incidente a Mottalciata (foto di repertorio)

Ferito un 26enne, a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Mottalciata. Coinvolte un’auto guidata da un uomo di 50 anni e una bici con a bordo il giovane. Proprio quest’ultimo è caduto a terra ed è stato velocemente assistito dal personale sanitario del 118. In seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto i Carabinieri di Masserano per i rilievi del caso.