Al via una campagna di crowdfunding per costruire uno spazio verde per HYDRO a Biella

Prende il via oggi la campagna di crowdfunding promossa all'interno di Bottom Up! il festival di architettura dedicato ai processi dal basso per la trasformazione urbana, nato dall'iniziativa della Fondazione per l'architettura / Torino.

Better Places APS partecipa con il progetto Floating Forest - Uno spazio verde per HYDRO a Biella elaborato anche grazie alla consulenza pro bono dello studio Cavaglià di Torino. La campagna ha l'obiettivo economico di raccolta di 10.000€ e si concluderà il prossimo 16 dicembre. Cosa è HYDRO? Un centro culturale che si dedica alla produzione culturale, alla ricerca artistica e alle pratiche sociali. Attivo dal 2016, è gestito dall’associazione Better Places APS e ospitato all’interno del complesso architettonico di Cittadellarte—Fondazione Pistoletto a Biella.

In cosa consiste il progetto? Nello spazio esterno di Hydro, dove si sta lavorando per la sua ricostruzione dopo l'alluvione del 2 ottobre del 2020, è stata immaginata una foresta urbana, una Floating Forest, fatta di moduli mobili che ospitano principalmente delle piante e la loro potenziale biodiversità, dove altri moduli sono dedicati ad arredamento urbano, sedute e piattaforme utilizzabili dalle persone come luogo di relax, studio o lavoro, e altri ancora strutture multifunzionali per piccoli eventi, presentazioni, laboratori e concerti. Uno spazio, insomma che deve diventare veicolo di incontro tra persone, ma che valorizzi al contempo la presenza di altri esseri viventi, aumentando e ibridando la presenza del verde e lavorando sulla mitigazione del cambiamento climatico, dell’inquinamento acustico e dell’aria.