Cicloscalata Biella – Oropa, come cambia la viabilità

In occasione della corsa podistica su strada “30° Circuito Città di Biella” in programma sabato 15 ottobre, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno 15 ottobre 2022, nelle seguenti aree: via Seminari (nel tratto compreso tra via Duomo e via Arnulfo/Vescovado); via Duomo; via Battistero; via Marconi (nel tratto compreso tra via Italia e via Crosa); via Crosa (nel tratto compreso tra via Marconi e via Palazzo di Giustizia); via Crosa, lato est, per una lunghezza di 10 metri, da via Palazzo di Giustizia, in direzione sud; via Palazzo di Giustizia (nel tratto compreso tra via Crosa e via Dal Pozzo); piazza Santa Marta, su tutta l’area; via Dal Pozzo (nel tratto compreso tra via Palazzo di Giustizia e piazza Santa Marta); via Vescovado.

Sempre sabato verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto aventi diritto, veicoli al servizio della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza in via Duomo, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Inoltre verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati, veicoli al servizio della manifestazione il 15.10.2022, dalle ore 13.00 alle ore 17.30 circa nel tempo e nelle aree descritte in precedenza e per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti in via Italia, nelle aree di intersezione con via Duomo e piazza S. Marta.