Biella, in viale Roma arriva la zona a disco in aiuto dei commercianti

Disco orario in viale Roma, carreggiata Nord, "al fine di favorire i pubblici esercizi presenti", come si legge nell'ordinanza che istituisce il nuovo provvedimento.

In particolare, è istituita la “ZONA A DISCO ORARIO” di ora 1 nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 in Viale Roma, carreggiata Nord, lato Sud (stalli paralleli all’asse stradale), tra via Bolzano e via Trento 3.

La presente Ordinanza diverrà esecutiva con la posa e rimozione della prescritta segnaletica.