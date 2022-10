Tra i vari problemi che possiamo purtroppo avere all'apparato cardiocircolatorio spicca lo scompenso cardiaco che di solito colpisce persone aldilà del sesso o dell'età Ma di sicuro quando ci sono i primi sintomi non bisogna procrastinare ma bisogna subito chiedere l'intervento del nostro cardiologo di fiducia o chiedere informazioni a qualcuno che ne conosce uno bravo.

il cardiologo è la persona perfetta per questo tipo di diagnosi perché può darci anche delle dritte o dei consigli su come intervenire per questi aspetti su come modificare lo stile di vita che può essere anche complice di un problema al cuore come appunto lo scompenso.

Chi si rivolge a un cardiologo di alto livello in questo caso può avere la speranza di intervenire in tempo e di migliorare la qualità del suo quotidiano partendo dal presupposto che chi soffre di scompenso significa che possiede un cuore che sta già cominciando ad avere problemi nel compiere i suoi movimenti classici relativi al rilascio e alla contrazione.

Questo significherà che si verifichi una mancanza di efficienza che farà sì che il cuore avrà difficoltà a pompare il sangue che serve per essere trasportato in tutto il corpo: ci riferiamo quindi sia i tessuti che gli organi che invece dovrebbero ossigenarsi proprio per merito delle ricezione del cuore.

Teniamo presente che sia i tessuti che gli organi hanno delle necessità precise che se non vengono assolti creano dei grossi problemi .In più esiste un altro problema serio collegato allo scompenso cardiaco e cioè il fatto che potrebbe succedere che i liquidi si accumulino in determinati organi delicati del nostro corpo

Come fare ad accorgersi che si sta rischiando uno scompenso al cuore

Se abbiamo voglia di capire se siamo vittime di questo problema dobbiamo stare attenti ad alcuni segnali che potrebbero farci sospettare che ci dovranno però spingere subito a chiamare il nostro cardiologo per farti aiutare.

Il sintomo principale di questo problema è legato a cronico senso di fatica e di affanno perché è come se in questi casi la persona si senta sempre in difficoltà a qualunque tipo di sforzo fisico perché magari si sente stanco anche solo a fare più volte le scale o a fare una camminata lunga per andare a lavoro perché come se qualunque cosa diventasse più faticosa di prima e questo già dovrebbe allarmare.

In più prima parlavamo dell'accumulo di liquidi e diciamo che appunto è un altro sintomo legato al gonfiore.

Si parla di un problema che potenzialmente può colpire chiunque, però è chiaro che le persone con una certa età sono più a rischio e parliamo di quegli individui che hanno circa 70 anni e che magari hanno delle patologie pregresse che hanno trascurato e che hanno provocato lo scompenso, come per esempio una cardiopatia ischemica, ma anche più semplicemente il diabete.

In pratica quindi bisogna essere sempre molto attenti e celeri a intervenire oltre al fatto che parlando col proprio cardiologo di fiducia si potrà capire quello che è lo stile giusto di vita da adottare dal punto di vista delle abitudini e soprattutto per alimentazione