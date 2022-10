Vigliano: LAM Srl è alla ricerca di un Operatore Macchine Utensili CNC

L’azienda di Vigliano Biellese LAM Srl è alla ricerca di un Operatore Macchine Utensili CNC, con possibilità di inserimento nel reparto di fresatura, tornitura, rettifica o controllo qualità, all’interno di un contesto solido e in costante crescita con chiari piani di sviluppo. L’ambiente è giovane e molto stimolante per chi ama la meccanica di precisione.



Le caratteristiche della ricerca:



- Esperienza/inserimento: aperto a tutte le età a partire da ragazzi/e neo-diplomati fino ad operatori esperti, con eventuale inserimento da valutare secondo capacità o esperienze maturate sino ad oggi;

- Requisiti minimi: partenza dalla base di lettura del disegno meccanico fino all’autonomia (se operatori già esperti);

- Offerta: da valutare secondo capacità e attitudini dimostrate in fase di colloquio;



Se interessati, è possibile inviare il proprio CV alla mail: commerciale2@meccanicalugli.com