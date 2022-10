Squadra che vince non si cambia

Abbiamo parlato, ad aprile 2021, della grande sfida vinta da Carlos Gianesini, un ragazzo di 29 anni, conosciuto per la sua passione per la fotografia e per essere una persona caparbia nell'affrontare la vita. A metterci il famoso "bastone tra le ruote", a volte c'è il suo essere Autistico ad alto funzionamento.

Nel 2020, a seguito di una importante crisi depressiva post Covid, Carlos trascorre otto mesi nella Comunità di Anffas (un grande e solare appartamento nel centro di Biella) e, grazie all'alta professionalità della intera Equipe, Carlos supera il profondo malessere in cui era caduto.



Gli viene "cucito addosso" un Progetto di Vita individualizzato e partecipato (grazie allo strumento Matrici di Anffas Nazionale), tenendo conto di inclinazioni, interessi, potenzialità e aspettative, in primis di Carlos e della sua famiglia, poi.Tutto questo grazie allo psicologo di Anffas, il Dott Vito Catania, fautore del progetto.



Ad agosto 2021 Carlos chiede di tornare per una vacanza dagli amici, educatori e operatori. Da coloro che Carlos reputa essere la sua seconda famiglia. Contemporaneamente la mamma Alexandra, il marito Giancarlo ed il Papà Massimo illustrano a Carlos la possibilità di effettuare un ulteriore nuovo percorso educativo. A lui la libera scelta. Carlos accetta con entusiasmo. Diversi sono gli obiettivi da raggiungere, basati sull'acquisizione della propria individualità, adultita' è autodeterminazione. E lui, da tenace qual è, non molla mai, supportato dalla professionalità, sensibilità e attenzione dell'intera Equipe.



Dopo quattordici mesi Carlos è tornato a casa.

La mamma afferma che è davvero più adulto, maggiormente preparato a parlare di sé, delle proprie emozioni, a gestire le frustrazioni, le ansie, le "cose storte" che ognuno di noi incontra sulla propria strada.



Un immenso ringraziamento all'Equipe della Comunità di Biella con:La Responsabile Maria Ros, La Presidente di Anffas Biellese Maria Teresa Rizza, Gli Educatori Francesca Lucia, Andrea Rossi e Ilaria Scoleri, Gli Operatori Alessia Patellaro, Lorenza Sizzano, Cristina Biondi, Maria Cristina Chirico, Michela Ravella, Bellone Federica e Michela Albiero.