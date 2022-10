La rabbia di un lettore: "Si stanziano fondi per le luminarie di Natale e i giardini restano al buio"

"Buongiorno, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un problema con il comune di Biella. Abito in via Paietta di fronte ai giardini Padre Brevi, che ripetutamente si trovano con tutti i lampioni spenti, ora è da più di due mesi che non vengono riaccesi, dopo numerose segnalazioni fatte alla IREN mi è stato risposto che è una manutenzione straordinaria che il comune di Biella non autorizza. Io ho scritto all'assessore Zappalà che mi ha risposto che conoscono la situazione, la competenza della gestione è di Enerbit (non di Iren), al Comune spetta la manutenzione straordinaria. Purtroppo i cavi elettrici sono scoperti, pare rosicchiati dai topi, e devono ancora reperire le risorse per pianificare l'intervento. La cosa non sarà veloce perchè i rincari dei costi del riscaldamento hanno imposto al Comune di rivedere il bilancio. Personalmente non trovo però giusto che i fondi per luminarie natalizie vengono reperiti, mentre quelli per una manutenzione dovuta ad un giardino pubblico che sta diventando luogo di spaccio in quanto ha zero illuminazione, non viene neanche presa in considerazione, con pretesti vari.".