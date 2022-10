Road Runner, appuntamento speciale al venerdì sera

Riapre di venerdì sera il Road Runner di Biella con un appuntamento speciale rivolto ai più grandi. Lo annuncia la stessa realtà con una nota inviata ai giornali: “15 anni di successi. Tanto è passato dalla prima apertura del portone in legno di Via Tollegno. E’ vero crisi e pandemie hanno messo a dura prova la continuità della serate, ma siamo ancora aperti. E ora è pronto un nuovo format per il venerdì sera, dedicato a chi, magari con qualche primavera in più, ha voglia di passare una serata in allegria con la musica di un tempo. Dal 14 ottobre nasce il Venerdì Notte Rewind, con un’attenta selezione musicale dei migliori successi di sempre. L'ingresso è gratuito per gli over 40”.