Festa al Santuario di Graglia per i bambini tra percorsi in bicicletta e castagne

Domenica 16 ottobre è festa per i bambini delle elementari al Santuario di Graglia. Per loro è stata organizzata una gincana in Montain bike e una castagnata.

La gara consisterà nel percorrere un percorso ad ostacoli nel minor tempo possibile (due prove in totale, un giro per ogni prova). Iscrizione gratuita e premi per tutti i partecipanti. Categorie: classe 1a M/F - classe 2a-3aM/F - classe 4a-5a M/F.

Ritrovo ore 13.30 presso il piazzale del Santuario di Graglia. Inizio gare ore 14.00. Prima della gara occorrerà compilare il modulo di scarico responsabilità.

Bicicletta propria e casco obbligatorio. Dalle ore 14 distribuzione di caldarroste, frittelle di mele e vin brulè.