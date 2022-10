Le Migliori Crypto Eco-Sostenibili del 2022 - IMPT Raccoglie $ 4 Milioni Nella Prima Settimana di Prevendita

In questo articolo andremo a vedere le criptovalute più ecosostenibili che stanno performando meglio nel 2022, con particolare attenzione alle occasioni dal maggiore potenziale a breve e medio termine.

Nel 2022 il settore delle criptovalute ha registrato una crescita significativa e il suo valore si dovrebbe assestare adesso intorno a 1,3 trilioni di dollari. Con la crescita del mercato e l’attenzione verso l’ecosostenibilità aumenta anche il numero di progetti green. Questi sono in grado di attirare l’attenzione degli investitori, cosa che si traduce in un importante aumento dei valori delle crypto tanto nel breve come nel lungo periodo.

Per esempio, il token IMPT attualmente in prevendita ha raggiunto la notevole soglia di 4 milioni di dollari in circa 10 giorni dal suo lancio, mentre nelle prime 24 ore aveva toccato già quota 150.000 $. La prevendita è scandita in tre fasi distinte come si legge nel whitepaper di IMPT. Sui migliori siti online del settore, come Business2Community Italia, è possibile trovare una guida dettagliata su come fare per comprare e investire in IMPT .

Durante la prima fase verranno messi a disposizione 600 milioni di token a 0,018$. Nella seconda fase, 660 milioni di token saranno in vendita a 0,023$; nell’ultima fase della prevendita di IMPT, ci saranno 540 milioni di token a 0,028$ l’uno. Questo significa che dei 3 miliardi che compongono la fornitura di IMPT saranno disponibili in prevendita 1,8 miliardi di token.

Visto il fervore che anima questa crypto, abbiamo deciso di parlare di tutte le migliori crypto ecosostenibili del 2022, concentrandoci su quelle che hanno migliori prospettive sull’azione dei prezzi.

Cosa si intende per migliori crypto eco friendly nel 2022?

Ovviamente la lista non è completa. Tuttavia comprende quei token che hanno un potenziale rispetto all’incremento dei prezzi.

>>> Investi in IMPT ora <<<

1. The Impact Project (IMPT)

The Impact Project (IMPT) è una tra le migliori crypto green del 2022 che è già pronta per fare faville! IMPT è un sistema basato su blockchain che consente a individui e compagnie di compensare in maniera facile e sicura le proprie emissioni di carbonio. I clienti della piattaforma possono ricevere crediti a compensazione di carbonio mentre fanno shopping online. Possono anche acquistarli attraverso la piattaforma.

Inoltre, IMPT prevede la tokenizzazione dei crediti di carbonio in forma di NFT per renderne possibile l’acquisto. Quindi, garantisce tracciabilità e trasparenza dato che gli NFT si trovano su un ledger decentralizzato a cui gli utenti hanno accesso.