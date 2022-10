Il gruppo Sella cresce nell’Open Finance: Centrico sigla partnership strategica con Gruppo Sesa

Il gruppo Sella continua a crescere nell’Open Finance. Centrico, la società tecnologica del Gruppo, ha infatti siglato una partnership strategica con Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa 2,4 miliardi di euro di ricavi e 4.200 dipendenti.

Si tratta di un accordo di lungo termine con Base Digitale Group e Var Group, società interamente controllate da Sesa, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato italiano nell’ambito delle soluzioni software, Business Process Outsourcing e servizi applicativi per l’industria dei Financial Services.

In base all’intesa, è prevista la costituzione della società BDY, controllata dal Gruppo Sesa attraverso Base Digitale Group e partecipata da Centrico, che offrirà software di core banking, BPO e servizi applicativi sul mercato italiano. Contestualmente viene creata la società Nivola, controllata da Centrico e partecipata dal Gruppo Sesa attraverso Var Group, finalizzata alla collaborazione in ambito infrastrutturale, cloud e security.

L’operazione rappresenta un’importante opportunità di sviluppo sul mercato italiano per Centrico che potrà così aumentare la diffusione della propria piattaforma di Core Banking ed i conseguenti ricavi per il gruppo, consentendo maggiori investimenti a supporto del piano di evoluzione e con positive ricadute su capacità di investimento, redditività ed occupazione. L’iniziativa rientra, inoltre, nell’ambito del piano strategico del gruppo Sella, che persegue il purpose di contribuire a realizzare l’ecosistema finanziario del futuro tramite soluzioni tecnologiche aperte con una forte spinta all’Open Finance.

“La partnership strategica con il Gruppo Sesa permette a Centrico di proseguire nel proprio percorso di crescita e ampliare la presenza sul mercato nazionale attraverso la fornitura di soluzioni innovative e idonee ai nuovi modelli di servizio nel settore Finance. L’unione di valori, obiettivi e visione contribuisce a rafforzare la nostra capacità di innovazione ed efficienza operativa all’interno di un trend di mercato competitivo. In tale contesto, nei prossimi anni, banche e altre istituzioni finanziarie incrementeranno gli investimenti in tecnologia al fine di sviluppare offerte distintive per la clientela, basate su flessibilità, adattabilità ed apertura delle soluzioni” ha commentato Pier Nicola Pizzato, CEO di Centrico.

Centrico è l'open provider di soluzioni ICT del gruppo Sella che eroga servizi informatici, Business Process Outsourcing e in full outsourcing, basati su soluzioni tecnologiche d'avanguardia per il settore bancario e finanziario. Centrico opera con 3 società e 1.300 persone specializzate in ambito open core banking.