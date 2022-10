Biella Digital Focus: al via il nuovo ciclo di webinar sulla digitalizzazione

Biella Digital Focus, il ciclo di webinar per approfondire diversi temi legati alla digitalizzazione, è la nuova iniziativa che l'Unione Industriale Biellese dedica alle imprese. Gli appuntamenti prenderanno il via a novembre e proseguiranno una volta al mese fino a maggio, quando si terrà il Biella Digital Summit 2023, la seconda edizione del convegno organizzato dall'Uib per fare il punto sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione e il loro impatto sulla competitività dell'impresa.

Ciascun focus sarà dedicato ad un tema specifico (la dematerializzazione dei processi aziendali, il rapporto tra le persone e le nuove tecnologie, la realtà aumentata per la manutenzione degli impianti, l’open innovation per la crescita dell’azienda,...) che sarà affrontato con un esperto del settore in dialogo con Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, e Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione. Il primo Biella Digital Focus, martedì 8 novembre, con Nicola Savino, fondatore e direttore editoriale del trimestrale “Paperless”, è incentrato su "La dematerializzazione dei processi aziendali: cosa vuol dire e perché è vitale per la tua azienda".

"Con i focus intendiamo proporre momenti che diffondono cultura sull'economia digitale, raccontano i nuovi strumenti disponibili, i benefici e le prospettive future per le imprese, le competenze emergenti e tanto altro - spiega Christian Zegna -. Durante i webinar saranno affrontate alcune tematiche che riprenderemo nella nuova edizione di Biella Digital Summit, il convegno annuale sui temi digitali che riproporremo a maggio 2023 a valle del successo della prima edizione di quest'anno".Michele Tolu aggiunge: "In un contesto in cui le applicazioni digitali all'impresa sono in continua evoluzione, si aprono nuovi importanti ambiti e opportunità che i webinar intendono portare all'attenzione delle imprese per ottimizzare la gestione delle aziende e aprire nuove opportunità di business. Attraverso i focus si potranno approfondire le nuove frontiere digitali per le aziende, confrontarsi con altri professionisti di rilievo su temi di propria competenza ma anche di aggiornarsi su ambiti di innovazione complementari rispetto alla propria attività".