Dal Nord Ovest - 52enne uccisa nel giorno del suo compleanno con un colpo d pistola

Uccisa nel giorno del suo compleanno. Aveva appena compiuto 52 anni quando ieri sera una donna è stata freddata in strada a Chivasso da un colpo di arma da fuoco che l'ha colpita in testa.

Abitava in un alloggio alla periferia della città a circa sei chilometri dal luogo del delitto. A dare l'allarme verso le 18 di ieri sera è stato un passante che ha trovato il corpo della donna che giaceva accanto alla sua bicicletta. In un primo momento si era pensato a un malore, mentre la donna si trovava in sella alla bici, ma i successivi accertamenti hanno fatto emergere un altro quadro.

I carabinieri trovato alcuni bossoli d'arma da fuoco, tre in tutto, poco distante dal corpo della donna, uno di questi l'ha colpita alla nuca. I militari sono ancora sulle tracce dell'assassino che sarebbe subito fuggito dopo aver compiuto l'omicidio.