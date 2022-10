Tamponamento a catena a Valdilana, nessun ferito tra i conducenti

Tamponamento a catena a Valdilana. Il sinistro si è verificato ieri mattina, 12 ottobre, a Trivero: a rimanere coinvolte, per cause da accertare, tre auto condotte da un 35enne e da due donne di 76 e 63 anni. Nessuno è rimasto ferito. La viabilità è stata ripristinata in breve. Sul posto i Carabinieri per rilievi del caso.