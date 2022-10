Segregata in casa, picchiata e costretta a prostituirsi. E' la storia di Lorella (nome di fantasia), 40enne biellese, il VIDEO

Arrivata nel Biellese appena maggiorenne con la promessa di lavoro e di una casa, Lorella (nome di fantasia) fin da subito ha capito che la sua vita sarebbe stata molto diversa da come se l'era immaginata. E a fianco a quell'uomo che le aveva promesso una vita bella e agiata, ha trovato invece solo sofferenza e violenza.

La sua vita, come quella purtroppo di tante altre donne, è rimasta per sempre segnata, ma non per questo non può guardarsi avanti. E Lorella lo fa, con forza lotta per la sua libertà, e nel video pubblicato qui di seguito, invita tutte le donne che come lei hanno subito violenze fisiche e psicologiche e purtroppo tutt'ora non ne sono ancora uscite completamente, a denunciare questa loro terribile situazione perchè una vita migliore ci può essere.