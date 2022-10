Una festa per i 50 anni alla grande, per i coscritti del 1972 di Occhieppo Inferiore, FOTO

Non la solita cena. Quest'anno i coscritti del 1972 di Occhieppo Inferiore hanno deciso di fare le cose in grande. Ed ecco che con tanto di magliette, hanno deciso di andare tra l'Astigiano e l'Alessandrino e festeggiare non solo a tavola tra buon cibo e brindisi, ma anche con visite in cantine della zona.

"Tutti gli anni facevano la cena, mentre quest'anno hanno deciso di fare qualche cosa di più - racconta la sindaca Monica Mosca - . Si sono organizzati, e hanno pernottato fuori e visitato alcune cantine. A me fa piacere come sindaco, vedere che questi "ragazzi", sì perchè per me sono "ragazzi", hanno la voglia di ritrovarsi e di condividere dei bei momenti in allegria. Potrebbero anche essere delle persone che più avanti potrei contattare per organizzare qualche evento particolare in Occhieppo Inferiore".

Ed ecco i festeggiati: Patrizia Bilato, Tiziana Barbuiani, Mara Cerruti, Tiziana Cesaretto, Elisabetta Borrione, Cristina Casali, Barbara Ghiotti, Paolo Bolognini, Alessandro Siciliano, Paolo Turatti, Roberto Visentin, Rosella Ascioti, Fiorella Castagno, Paola Nesci.